U-17日本代表候補の注目DFにとって、2025年は思い通りにいかないことの方が多い一年だったかもしれない。だが、DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)は、「やっぱり全てが上手くいくわけではないんで、自分がどんどん、どんどん謙虚に努力をして、やっぱりワールドカップも行きたいなと思います」と宣言。U17アジアカップやインターハイの悔しさを糧に、大器が世界や選手権で活躍をしてのける。メンディーはU-17日本代表