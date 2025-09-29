胸躍る気持ちで世界の舞台に立った。U-20日本代表MF石渡ネルソン(いわき)はU-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦で後半28分から途中出場。「緊張は全然なかった。普通にワクワクのほうが全然勝っていた」とその瞬間を振り返った。2-0という点差もあり、リラックスして試合に臨んだ。後半28分にMF大関友翔と代わって出場。巧みなタッチから前線にボールを配球する場面や、相手の起点を潰す場面で光りつつ、冷静