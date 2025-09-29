ハノーファーのDF松田隼風が28日、ブンデスリーガ2部第7節ビーレフェルト戦(○3-1)で今季2点目を記録した。先発出場を果たした松田は、1-1と追い付いて迎えた後半10分に大仕事をやってのける。右サイドでボールを受けたFWフセイン・チャクランがPA内まで持ち込んで供給したラストパスに反応したのが松田。巧みな反転から放った左足のシュートは相手選手にブロックされるも、こぼれ球を自ら左足で蹴り込んで逆転ゴールを奪った