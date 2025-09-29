昭和を代表する作詞家星野哲郎さんの生誕100年を記念するコンサート「令和・歌の祭典2025〜作詞家星野哲郎生誕100年記念〜」が29日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された。星野さんは生前に約4000曲を手がけた。開演前には星野作品を歌い継ぐ歌手たちが取材会を行った。北島三郎（88）には「なみだ船」「函館の女」「風雪ながれ旅」などがある。「うまく歌えと言われても無理。魂を込めて先生を思い出しながら歌います。