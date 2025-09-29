昭和を代表する作詞家星野哲郎さんの生誕100年を記念するコンサート「令和・歌の祭典2025」が29日、都内で開催された。星野さんを実父のように慕う水前寺清子（79）のヒット曲「三百六十五歩のマーチ」を出演者全員で歌ってスタート。その後は、北島三郎（88）が弟子の大江裕（35）を伴って「なみだ船」を歌唱した。車いすに座りながらだが、味のある“サブちゃん節”を会場中に響かせ、満員の約1800人から大きな手拍子を受けた。