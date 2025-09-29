HAWAIIAN6主催によるパンクの祭典＜ECHOES 2025＞が10月25日および26日の2日間、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて開催される。このたび、同イベントのタイムテーブルが公開となった。2DAYS延べ29組の口火を切るのはSUB STAGEのKUZIRA。2日目はMAIN STAGEのlocofrankがトップを飾る。両日のトリはもちろんHAWAIIAN6が務めるかたちだ。チケットは現在一般発売受付中。■HAWAIIAN6主催＜ECHOES 2025＞10月25日(土)神奈川・川崎CLUB C