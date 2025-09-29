演歌歌手の北島三郎（８８）が２９日、都内で行われたコンサート「令和・作詞家〜星野哲郎生誕１００年記念〜時代を彩る名曲の数々」に参加した。作詞家の星野哲郎さんの生誕１００年を記念したコンサートで、北島のほか、小林旭（８６）、里見浩太朗（８８）、水前寺清子（７９）や小林幸子（７１）ら２４組２５人の歌手が一堂に会した。北島は「久しぶりにみんなとお会いできましたから、哲さまが作ってくれた歌を、はりき