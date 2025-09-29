歌手の北島三郎（８８）が２９、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで、コンサート「令和・歌の祭典２０２５」に出演した。５月１３日に東京国際フォーラムで行われたコンサート以来、約４か月ぶりとなるファンの前での歌唱。北島が恩師と慕った作詞家・星野哲郎さん（１０年死去）の生誕１００周年を記念した祭典とあって「魂を込めて、星野先生を思い出しながら歌いたい」と力を込めた。星野さんが作詞した自身の「な