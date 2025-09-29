◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦で痛めた左足首の不安がありながら、ついに決勝に進出した。２０２２年全米決勝の再現となった世界ランキング１２位のカスパー・ルード（ノルウェー）に３−６、６−３、６−４のフルセットで逆転勝ち。自身年間最多の６６勝目を挙げるのとともに、決