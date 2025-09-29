『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』（南野海風：原作、古代甲：漫画、磁石：キャラクター原案/スクウェア・エニックス）第1回【全8回】この記事の画像を見る「どうせなら、戦って死にたかった」かつて神殺しをも成し遂げた大英雄が転生したのは、病弱な貴族令嬢。未来の世界で美しくも病弱な令嬢ニア・リストンとなった大英雄は、今にも命が絶えそうだった令嬢の体を前世からの力で何とか