日本クラウン主催のスペシャルコンサート『令和・歌の祭典2025 〜作詩家 星野哲郎生誕100年記念〜』が29日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された。公演前には、同コンサートに出演する北島三郎（88）、小林旭（86）、里見浩太朗（88）、水前寺清子（79）、瀬川瑛子（78）、鳥羽一郎（73）、小林幸子（71）、大月みやこ（79）が取材に応じた。【写真】美しい…水色の着物がよく似合う小林幸子『令和・歌の祭典』は、日本クラ