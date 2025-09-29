今月21日から始まっている秋の全国交通安全運動に伴い、フリーアナウンサーで報道番組『Oha!4 NEWS LIVE』のキャスター・田粼さくらさん（26）が28日、品川警察署の一日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。パレード前に、品川警察署で感謝状贈呈式が行われ品川警察署・脇本史雄署長から田粼さんに感謝状などが渡されました。また、パレードのスタート位置で行われた開会式では「今年で創立150周年を迎える品川