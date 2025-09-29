【MLB】マリナーズ1ー6ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】大谷、豪快変態弾→相手投手が動かない9月28日（日本時間9月29日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な55号本塁打と相手投手のリアクションが話題となっている。7回表ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番大谷は、この回からマウンドに上ったマリナ