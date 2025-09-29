「西武２−０ロッテ」（２９日、ベルーナドーム）ロッテは打線が振るわず、１２球団ワーストの今季２５度目の完封負けを喫した。六回まで苦手とする渡辺の前に２安打無得点。２点を追う七回は２番手・山田から３連打で１死満塁としたが後続が倒れた。八回には３番手・甲斐野に対し長短打で無死一、三塁の好機を作ったが、上田が三振、代打藤岡は一ゴロ併殺に倒れた。吉井監督は「今シーズン、ずっとランナーありでのバッテ