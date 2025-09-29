マイボイスコムは、11回目となる「消費意識」に関するインターネット調査を9月1日〜7日に実施した。購買意欲や消費に関する考え方などについて聞いている（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：2025年9月1日〜9月7日、回答者数：1万1474名）。1年前より生活全体の支出額が増えた人は、「増えた」「やや増えた」を合わせて6割弱となった。2024年調査と比べて