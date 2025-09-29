トッテナム、レアル・マドリー、バルセロナ、PSG、リヴァプール…など、世界クラスのクラブチームには必ず素晴らしいセンターバックがおり、強固なディフェンスを作り上げている。今回は『Planet Football』から「現在世界で最も素晴らしいセンターバック」のTOP5をご紹介する。5位：ウィリアン・サリバ現所属：アーセナルレアル・マドリーが注目していると伝えられているアーセナルのフランス代表センターバック。現在の契約は202