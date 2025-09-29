◇パ・リーグ西武2−0ロッテ（2025年9月29日ベルーナD）西武のタイラー・ネビン内野手（28）が2戦連発の21号ソロを放つなど、マルチ安打をマーク。141安打とし、最多安打争いでトップタイに浮上した。し烈な最多安打のタイトル争い。試合前は村林（楽天）が141安打で1位、清宮幸（日本ハム）が140安打で2位。ネビンは139安打の3位だった。ネビンは2回に2試合連発となる先制の21号ソロを放ち、6回にも中前打をマーク。1