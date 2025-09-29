◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナドーム）痛恨の一発にロッテ・石川柊太投手が泣いた。２回、先頭のネビンにカウント２―０から投じた１４３キロの速球が真ん中へ。左翼席へ運ばれた。「やってはいけない１球だったというのはあります」と悔しがった。６回、１死満塁としたところで八木へバトンを託したが７安打、２失点で降板した。今季、ソフトバンクからＦＡで移籍してきた右腕だったが、期待されながら４