◆パ・リーグオリックス４―０楽天（２９日・京セラＤ）９月２７日の試合に敗れてＣＳ進出の可能性が完全消滅した後、４回までに１０失点した２８日に続いてこの日は３安打完封負け。楽天・三木肇監督は「適当にやっているわけではないし、選手は勝つためにプレーしている」とかばった。３試合連続先制点を許す苦しい展開に「今年の課題が出た試合になった」と反省。それでも「今日の試合から振り返って生かせることはある。移