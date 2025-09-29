「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。中学卒業後、建設会社で働いていた際の思い出を明かす一幕があった。この日の番組には８歳年下の弟・充さんが別室で後ろ姿で出演。兄とテレビ初共演を果たした。建設会社で働いていた頃の兄との思い出を聞かれた充さんが「なんか大きなズボンを履いて、どこかに行ってるような記憶があったような、