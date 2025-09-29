◆パ・リーグ西武２―０ロッテ（２９日・ベルーナドーム）今季２５度目のゼロ封負けを喫し、４連勝のあとで３連敗となった。２点を追う７回１死満塁、８回無死一、三塁と好機を作ったものの走者の打球判断ミスなどで得点ならず。吉井理人監督は「今シーズン、走者ありの打撃というのは課題なんですが今日はそれプラス打球判断、スタートがうまくいかなかった」と分析。「みんなでしっかり意識して練習していきます」と残り３試