◆プロボクシング▽日本スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・帝尊康輝（３―０判定）東洋太平洋同級１１位ベク・ギヨル●（２９日、東京・後楽園ホール）日本スーパーミドル級タイトルマッチで、初代王者・帝尊康輝（３２）＝一力＝が、挑戦者でＯＰＢＦ東洋太平洋同級１１位のベク・ギヨル（３０）＝韓国＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。両者は今年３月にノンタイトル８回戦で対