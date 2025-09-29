女優の瀬戸朝香（４８）が今流行りの撮り方に挑戦した様子が話題だ。２９日にインスタグラムで「今の流行りの撮り方…らしいが」とつづって瀬戸の姿をアップ。夕日がきれいな一枚となったが、上からのアングルで縦に長く映っている。瀬戸は「これは撮影側に悪意あるよねなんか、、、違うよね」と違和感を口にし、「私も私だけど…上から撮られるのは戸惑いますわ笑笑泣」とコメント。最後に「ちなみにこれは、番外編ね