口コミで話題が広まり、タイ本国で異例の特大ヒットを記録したマルチバース・ラブ・ホラー『サッパルー！街を騒がす幽霊が元カノだった件』が現在公開中。タイの気鋭監督ティティ・シーヌアン監督が、本作のなりたちや撮影の裏側、自身の“幽霊観”について語った。本作は2024年の第19回大阪アジアン映画祭で『葬儀屋』のタイトルでプレミア上映されている。その際、ティティ監督はキャストとともに登壇。「撮影中もずっと霊の存在