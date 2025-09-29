Travis Japanが27日、タイ・バンコクで、ワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』のファイナルを行いました。ライブは、「Let's get started!」という松田元太さん（26）の声がけとともに、『Crazy Crazy(English ver.)』のパフォーマンスでスタート。ライブの定番曲『Love Tag』の披露したのち、『LEVEL UP』のダンスを披露し会場を盛り上げました。さらに『Swing My Way』、『Tokyo Crazy Night』などを披露