◆交流戦・ソフトバンク3軍4―4ルートインBCリーグ選抜（29日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成ルーキー、ザイレン内野手（19）が「5番三塁」で先発出場して、1安打1打点と活躍した。初回は相手先発の145キロの直球を右前に運んで満塁と好機を拡大すると、8回には同点の中犠飛。「打撃の状態はまずまず」と振り返った。静岡・浜松商高で高校通算29本塁打を放ち、育成ドラフト2位で入団した右打者。1年目に出場したファー