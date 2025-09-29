福岡県警嘉麻署は29日、嘉麻市の住民が28日午後3時15分ごろパソコンでインターネットを閲覧中に「ウイルスに感染しました。電話してください」などのメッセージが表示されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話番号に連絡したところ「銀行口座も乗っ取られている可能性がある、口座のアプリを見せてほしい」などと指示されるサポート詐欺未遂事件だったという。