明治安田J1アルビレックス新潟は9月27日、アウェーでガンバ大阪と対戦。前半、先制に成功するも、2度のリードを守り切れず逆転負け。アルビはこれで13試合勝利なしとなりました。 J1残留に向けて厳しい状況が続くアルビ。27日、アウェーでガンバ大阪と対戦しました。【アルビレックス新潟入江徹 監督】「得点が取れていない試合が多いので、そういった最後のところを求めてやってきた」ここまで4試合無得点の