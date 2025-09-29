プロ野球イースタンリーグオイシックス新潟アルビレックスBCは9月28日、ホームで今シーズン最終戦を戦いました。この日の試合は敗れたものの、今シーズンの順位は去年から1つ上げ、イースタンリーグ参入2年目のシーズンを終えました。 爽やかな秋晴れのもと行われた楽天イーグルスとの今シーズン最終戦。先発のマウンドに上がったのは新潟市秋葉区出身の笠原祥太郎