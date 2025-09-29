バスケットボールB3、アルビレックスBBは開幕節をアウェーで香川と戦い、2連敗を喫しました。9月27日、アウェーで行われたアルビBBの今季開幕戦。対するは、昨シーズンのプレーオフ準々決勝で勝利した香川ファイブアローズです。試合は序盤、ムトンボがダンクシュートで攻撃の口火を切ると、新加入のユージーンや五十嵐の3PなどでアルビBBが試合の流れをつかみます。しかし