27日夜、新潟県阿賀野市の国道で、無免許で普通貨物自動車を運転して追突事故を起こしたにも関わらず逃げた疑いで、47歳の男が緊急逮捕されました。男は「無免許がバレるのが怖かった」などと供述しています。無免許過失運転致傷及び道路交通法違反（救護義務違反）の疑いで緊急逮捕されたのは、阿賀野市百津町に住む内装業の男(47)です。男は、27日午後8時半すぎ、免許停止中でありながら阿賀野市の国道上で普通貨物自動車を運転