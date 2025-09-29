カシオ計算機は9月29日、東京都公園協会と協業し、同社が開発したアプリ「TOKYO PARKS PLAY（東京パークスプレイ）」を活用した周遊型謎解きコンテンツ第7弾「深大寺恋物語謎解き2025」を10月1日より開催すると発表した。恋愛をテーマに、神代植物公園とその周辺を巡りながら謎を解き進める内容で、参加費は無料。開催期間は2026年9月30日までの1年間。神代植物公園と深大寺を舞台に展開する「深大寺恋物語謎解き2025」は、10月1日