乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月25日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、乃木坂46からの卒業を発表した3期生・久保史緒里（くぼ・しおり）さんについて語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「9月16日に3期生の久保史緒里ちゃんが卒業発表をされましたね。『真夏