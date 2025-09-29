米１０年債利回りは４．１４８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.631（-0.012） 米10年債4.148（-0.027） 米30年債4.716（-0.032） ドイツ2.727（-0.019） 英国4.716（-0.030） カナダ3.196（-0.030） 豪州4.332（-0.053） 日本1.634（-0.012） ※米債以外は10年物