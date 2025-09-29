※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、他のママたちも白田さんを無視するようになる。そんな中、白田さんがバス通園をやめてしまい、リー