米株価指数先物（12月限）（NY時間08:40）（日本時間21:40） ダウ先物46744（+188.00+0.40％） S＆P5006731.00（+34.50+0.52％） ナスダック100先物24895.25（+168.50+0.68％） きょうの米株価指数先物市場、ダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００とも上昇しており、本日の米株式市場は続伸して始まりそうだ。 先週の米株式市場は下落し、ＡＩ関連の投資熱が冷め始めている兆候を見せた。強気相場を