ドル円のピボットは１４８．９３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値148.69高値149.63安値148.47 150.55ハイブレイク 150.09抵抗2 149.39抵抗1 148.93ピボット 148.23支持1 147.77支持2 147.07ローブレイク ユーロ円 現値174.52高値175.13安値173.99 176.24ハイブレイク 175.69抵抗2 175.10抵抗1 174.55ピボット 173.96支持1