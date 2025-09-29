女優・のんが２９日、都内で主演するＡＢＥＭＡ連続ドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」（月曜・後８時）の配信直前イベントに出席した。天才棋士・彰一（中村獅童）のもとに生まれた飛鳥（のん）が人生を取り戻すため、元棋士・藤堂（藤木直人）とタッグを組み、史上初の女性棋士を目指す。キャスト同士が和気あいあいとした雰囲気のように思えたが、中村との初対面時を「初めてお会いするのでごあいさつしなきゃと