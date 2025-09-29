長岡市に住む50代の男性から現金50万円をだまし取ったとして11日、茨城県に住む54歳の男が逮捕されました。特殊詐欺（架空料金請求）の疑いで逮捕されたのは、茨城県水戸市に住む配送ドライバーの男(54)です。警察によりますとことし6月27日、男はほかの者と共謀し、男の共謀者が長岡市に住む50代男性に電話をかけて「有料サイトの年会費50万円が未納です。支払わないと裁判になる可能性があります」とうそを言い、現金書留