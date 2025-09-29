こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6000」。さそり座の方向、約1億200万光年先にあります。黄色みを帯びた明るい中心部分を、青色の渦巻腕（渦状腕）が包み込むように穏やかに取り囲んでいる様子が捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6000」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko; Acknowledgement: M. H. Özsaraç）】色の違いは星の性質の