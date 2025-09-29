【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比83銭円高ドル安の1ドル＝148円64〜74銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1733〜43ドル、174円49〜59銭。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測を手掛かりに今後の日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。