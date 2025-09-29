サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は9月27日、アウェーでガンバ大阪と対戦。5試合ぶりの得点も、打ち合いに敗れ、13試合勝利なしです。前節は名古屋に引き分け、5試合ぶりの勝ち点を手にした新潟。残す7試合で、最下位。J2降格圏を脱出するため勝利を目指します。【前半】勝利のために選手・監督が、口々に語るのは「シュートを決め切ること」。それを体現するため、相手に押されながらも攻