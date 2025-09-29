一番大事なのは幸せな結婚生活を送る妻に届いた、夫の彼女からのメッセージ／夫は不倫相手と妊活中（1）「彼に近づかないで」。幸せな結婚生活を送る妻の元に届いたメッセージ彼からの積極的なアプローチから交際に至り結婚した、てんさんとまさあきさん。娘も誕生し、順風満帆に暮らしていたある日の深夜、てんさんのもとに夫の不倫相手から1通のメッセージが届きます。夫の不倫を知ったてんさんは、ウソを重ねて家族を裏切ってい