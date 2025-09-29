【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月6日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲は発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 絢香「Wonder!」こっちのけんと「ごくろうさん」櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」シェネル「ビリーヴ」セカンドバッカー「犬とバカ猫」Hilcrhyme「春夏秋冬」Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」WANIMA「おっかない」※アーテ