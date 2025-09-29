シャンプー成分「オレフィン」って本当に髪に悪いの？成分表示を見てみると、オレフィン（C14-16）スルホン酸Naの表記が！ちなみに、見切れてしまっていますが、その1個下にはココイルグルタミン酸TEAも表記されており、こちらはアミノ酸系の洗浄成分です。成分を眺めるの結構楽しいです（笑）。突然ですが、以前「オレフィン入りのシャンプーは洗浄力が強く、髪にダメージを与えるため使わない方が無難」「アミノ酸系のシャンプー