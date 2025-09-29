【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE RAMPAGEの吉野北人が、“HOKUTO”として3rdデジタルシングル「ふたりでいようか」を9月29日にリリース。併せて、MVが公開された。 ■「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのOPテーマ HOKUTOの新曲「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲