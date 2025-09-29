２０２５年も年末商戦が活気づく中、札幌の百貨店ではクリスマスケーキがお披露目されました。ことしのテーマは「スパークリング」。煌びやかで特別なクリスマスを過ごしてほしいということです。（佐々木アナウンサー）「クリスマスまでおよそ３ヶ月。早くも百貨店のことしのケーキがお披露目されました。それぞれ華やかで甘い香りが漂っています」札幌市内の百貨店で開かれた、２０２５年のクリス