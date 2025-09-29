「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。小中学校時代に片思いしていた女性たちとの再会に驚く一幕があった。この日、顔出しはせず後ろ姿でスタジオに登場した３人の女性、かおりさん、ちづるさん、みやさんとの再会を果たした横山。スタジオの隅で３人と自分だけにされた横山は「めっちゃハズいっすわ、これ、なんや！」と絶叫。３人が次