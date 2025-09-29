長引く暑さが野菜の価格に影響を及ぼす中、今年はレンコンの生育が良く、価格もお手頃になっています。こうした狙い目の野菜は、他にもあるようです。【写真を見る】部位で変わる“レンコン3兄弟”の特徴猛暑でレンコンが大きくお買い得に！山形純菜キャスター：野菜や果物は気候によって価格が大きく変動しますが、その中でも、今が狙い目のお得な食材を見ていきます。【今お買い得な食材】（農水省HPと「アキダイ」より）▼キャ