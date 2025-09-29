橋下徹弁護士が２７日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では開幕前は批判が集中していた大阪・関西万博が残り１カ月を切り、連日２０万人超の盛況となり、黒字が見込まれる人気となっていることを特集した。橋下氏は「松井さん、吉村さん、横山さん、府市職員、関係者の皆さんのおかげですが！あんなペンペン草が生えた埋め立て地にあれだけ人が来て、大阪の経済見てください」とニヤリ。「誰ですか！？批判してた、